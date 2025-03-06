مجلس التعاون الخليجي: نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نسعى لتوطيد العلاقات التاريخية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:" التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني يشكل تهديدا صارخا لهويته وحقوقه".
وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "قمة القاهرة عكست الالتزام المصري والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية".
وأكمل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: “نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ونحث المجتمع الدولي على المشاركة في إعادة تأهيله”.
وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: “تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين”.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي:" نرفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات التهجير للشعب الفلسطيني".