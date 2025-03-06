الخارجية: خطة إعمار غزة تشمل إزالة 50 مليون طن من الركام

أكدت وزارة الخارجية، أن مراحل خطة إعادة إعمار غزة تشمل إزالة 50 مليون طن من الركام وإزالة الذخيرة غير المنفجرة وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية، إن خطة إعادة إعمار غزة تراعي حجم الدمار الواسع داخل القطاع والحاجة الماسة إلى إغاثة الشعب الفلسطيني حتى يستعيد الحياة الطبيعية.

وأضافت الخارجية:" خطة إعادة إعمار غزة تناولت تحقيق الأمن في القطاع من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم".

وأكملت الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة تشمل تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على القطاع".

