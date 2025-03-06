بعد القمة العربية الطارئة.. هكذا خرجت الخطة شاملة لإعادة إعمار غزة

اختتمت فعاليات القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر الثلاثاء، والتي جاءت بحضور عدد من قادة وزعماء الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الاتحاد الأفريقي ، و أكدت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية.

تكثيف التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، سفراء دولة فلسطين بالخارج بتكثيف التحرك الفورى تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى الدول المضيفة لشرح مخرجات القمة العربية الطارئة وحشد أوسع دعم سياسى ومادى لها خاصة خطة اعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل والشراكة مع مجالس السفراء العرب فى تلك الدول.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في ضوء الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة العربية الطارئة التي عقدت مؤخراً في القاهرة ومبادرته الواضحة والشاملة بشأن معالجة الأوضاع على الساحة الفلسطينية عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، وأمام المخرجات المهمة للقمة العربية التي اعتمدت مبادرة الرئيس الفلسطيني ورؤيته، واعتمدت خارطة طريق لتحرك فلسطيني عربي بما يخرج ساحة الصراع من الأزمات الكبرى التي أوجدتها حرب الإبادة والتهجير والضم تمهيدا لحل شامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما تضمنته من آليات للمتابعة.

قدمت حلًا بديلًا عمليًا كما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية

أوضح عبدالعاطي، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر بوضوح إنه ضد العنف ويُريد السلام.

وأضاف أن القادة العرب اعتمدوا خطة مصر لإعمار غزة لتصبح خطة عربية.

وكشف وزير الخارجية، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أشاد بخطة إعادة إعمار قطاع غزة، كما أكد كوستا على المشاركة بفعالية في خطة الإعمار.وأكد عبدالعاطي، أن قمة فلسطين تدعم الشعب الفلسطيني في صموده وبقائه في أرضه.

وقال إن إدارة قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة غزة، وفق حديثه مع "العربية".

وأضاف عبدالعاطي، أن مصر تعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة، موضحًا أن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة القطاع لمدة ستة أشهر تمّ "التوافق" عليها.

وتابع: "قادرون على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات".

وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية والهجرة، إنه تم الاتفاق في القمة العربية غير العادية على كل ما قدمته مصر من أفكار وأطروحات.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة الثلاثاء، أن الخطة التي قدمتها مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم إطلاع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تفاصيل الخطة التي اعتمدها القادة العرب.

وتابع وزير الخارجية، "بعد اعتماد الخطة عربيًا سنبدأ في العمل على الترويج لها دوليًا"، لافتًا إلى أن الخطة التي قدمتها مصر تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين في غزة وإزالة قدر من الركام والتعامل مع القنابل غير المنفجرة.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه "علـى قادة الدول الذين يعارضون خطة الرئيس دونالد ترامب تجاه غزة أن يعرضوا أفكارهم البديلة".

وكان الرئيس ترامب قد عرض خطته بشأن تهجير سكان غزة من أراضيهم إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته القاهرة وعمان بشكل قاطع.

وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز، على مخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن خطة إعادة الإعمار العربية «لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يمكن للسكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة»، وأشار هيوز إلى أن «الرئيس ترامب متمسك بمقترحه الخاص بإعادة بناء غزة خالية من حماس».

وأردف المتحدث باسم البيت الأبيض: «نتطلع إلى مزيد من المحادثات لإحلال السلام في الشرق الأوسط».

خطة ناجحة تساهم في الإعمار دون تهجير

في هذا الصدد قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن القمة العربية اعتمدت الخطة المصرية وأصبحت خطة عربية للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين وانه لا يوجد سلام حقيقى إلا بحل الدولتين كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " القمة تعاملت بذكاء شديد والخروج بهذه الخطة العربية حيث الاستعداد الكامل للتعامل مع كل التعقيدات في غزة بخطة مفصلة تحمل حلول عاجلة للتعافي المبكر لمدة ٦ أشهر وبالتالي الخطة تعاملت مع كل الأمور وأصبحت خطة عربية .

وتابع: كان هناك اشادة من رئيس مجلس التعاون الأوروبي ورئيس منظمة التعاون الإسلامى والامين العام الامم المتحدة ، وبالتالي كان هناك تفاعل شديد مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة ، والجميع أكد مدى نجاح وتكامل هذه الخطة في التصدي للمشكلات وبالتالي يعم الاستقرار .

واردف : كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة :أننا نساند وبشدة هذه الخطة واعتماد الخطة المصرية العربية" وهذه اكبر دليل انها خطة ناجحة تساهم في الإعمار دون تهجير.