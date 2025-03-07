خبير: الوسطاء سيحلون الأزمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد بلال كسواني، خبير الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة، أن قطاع غزة لن يشهد تصعيدا خلال الفترة المقبلة، إذ سيقوم الوسطاء بحل المعضلة بين حركة حماس ودولة الاحتلال، فضلا عن التعامل مع رفض إسرائيل الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف "كسواني"، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن التصريحات الأمريكية حول هذا الأمر متناقضة، إذ قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إنه يجب على الطرفين الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية قبل وصوله إلى المنطقة، ولم يحدد موعد زيارته، بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل بأنه سيفتح أبواب الجحيم في حال لم يطلق سراح المحتجزين.

وتابع، أن حركة حماس لا تأخذ تصريحات ترامب على محمل الجد، إذ أنه أطلق تصريحات متناقضة كثيرة حول الحرب على قطاع غزة منذ توليه الإدارة الأمريكية في شهر يناير الماضي، فمثلا صدر عنه تصريحات حول ضرورة التوصل لحل مع حماس، وأخرى يدعو للتوسط والتعامل مع حماس واحتوائها، وبعضها حول ضرورة إطلاق سراح المحتجزين وفتح أبواب جهنم على حماس.