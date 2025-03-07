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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الصيام تربية نفسية"..ندوة بجامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة الأوقاف

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إطار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف، وحرصًا على نشر الفكر الوسطي المستنير خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ. وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، نظم قطاع التعليم والطلاب  الإدارة العامة لرعاية الشباب  – إدارة النشاط الثقافي  بالتعاون مع كلية الإعلام ندوة دينية بعنوان "الصيام تربية نفسية"، لتعريف الطلاب بفضائل الشهر الكريم وأحكام الصيام.

والندوة بإشراف عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب .

افتتحت الدكتورة هبة شاهين عميد الكلية، الندوة بتهنئة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدةً على أهمية اغتنام هذه الأيام المباركة في العبادة والعمل، مشيرةً إلى الأجواء الروحانية الفريدة التي تميز هذا الشهر.

كما استعرضت فضائل الشهر الكريم عبر التاريخ وتزامن معه الفتوحات والانتصارات، مستشهدةً بغزوة بدر وفتح مكة وحرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣ وهنأت الحضور بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ورحبت أ.د. سلوى سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالحضور، مؤكدةً على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي الديني والفكري للطلاب.

افتتحت الندوة بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، كبير أئمة قراء القاهرة والمقرئ بالإذاعة والتلفزيون.

كما قدم د. محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، محاضرة تناولت فلسفة الصيام كوسيلة لتربية النفس وتزكية الروح، مؤكدًا أن الله فرض الصيام لحكمة سامية، وهو فرصة للمسلم للارتقاء بذاته والالتزام بأوامر الله تعالى.

وأوضح أن شهر رمضان شهر تربية وإخلاص ومراقبة ذاتية، حيث يتعلم المسلم الصبر والتقوى، مستشهدًا بقوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأشار إلى أن الصيام يُعين المسلم على تطهير النفس من الذنوب والعادات السيئة، والسعي نحو التحلي بالقيم الأخلاقية السامية.

وتم فتح باب الأسئلة أمام الطلاب، وأجاب المحاضرون عن استفساراتهم حول الأحكام الشرعية للصيام وأثره في السلوك الإنساني.

اختُتمت الندوة بأجواء روحانية بأداء الابتهالات والتواشيح الدينية بصوت المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون.

وزارة الأوقاف جامعة عين شمس الفكر الوسطي المستنير

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