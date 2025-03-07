نجم الزمالك السابق: بيراميدز عرض على زيزو 9 ملايين دولار في 3 مواسم

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، تلقى عرضًا مغريًا من بيراميدز لضمه نهاية الموسم الجاري.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" شيكابالا قلبه أبيض وطيب جدًا، غير الصورة التي وصلت لبعض الناس".

وتابع:" ما دور مجلس الزمالك، طالما أن جوميز والعديد من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وأين المبالغ المالية الكبيرة التي دفعها ممدوح عباس، والمجلس الحالي

وأوضح:" نادي بيراميدز عقد جلسة مع والد زيزو، وعرضوا عليه 2 ونص مليون دولار في الموسم الأول، والثاني 3 مليون يورو، والثالث 3 ونص دولار، ولكن والده طلب الحصول على مليون دولار منحة توقيع، وبداية عقده بـ3 مليون دولار وزيادة نصف مليون كل موسم".

وشدد:" أخر مهلة لنادي الزمالك مع زيزو اليوم الخميس، وفي حالة عدم جمع 75 مليون جنيه لتسديد مستحقات اللاعب سيوقع لنادي أخر، والأهلي قادر على ضمه وهو يستطيع فعل أي شئ".