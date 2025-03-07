1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبل

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق، الإثنين المقبل الموافق 10 مارس الجاري، المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، إلى جانب طلبها الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.

وأوضحت أن مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن حجم تسهيل المرونة والاستدامة سيبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن التمويل ضمن هذا التسهيل، مثل جميع برامج صندوق النقد الدولي، يتم صرفه على دفعات وليس كمبلغ إجمالي مقدمًا، حيث يتم تنفيذ البرنامج بشكل مرحلي وفقًا لتحقيق شروط محددة.