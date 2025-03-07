قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز السلام بالشرق الأوسط وخطة التعافي وإعمار غزة
التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية
وزير السياحة وعمدة طوكيو يفتتحان معرض رمسيس وذهب الفراعنة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل حاولت تعطيل المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وحماس
التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت في كأس مصر
أمطار غزيرة وشبورة مائية...حالة الطقس اليوم الجمعة 7 مارس 2025
أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الإدارة الأمريكية
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والقنوات الناقلة
كوكايين أم هيروين.. قرار جديد من النيابة بعد العثور على جثة مدير بشركة محمول
مهنة مهينة.. أحمد حسن يكشف أسباب عدم نجاحه في التدريب
مبعوث ترامب: الخطة العربية بشأن غزة تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. إطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك يول من الحجز

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب بأنه تم إطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك يول من الحجز اليوم الجمعة، بعد أن وافقت المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وكان يون قد تقدم بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية الشهر الماضي، مدعيا أن لائحة الاتهام الصادرة بحقه بشأن إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر كانت غير قانونية.


من جانبه؛ رحب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية  اليوم الجمعة بقرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سيوك-يول من الحجز.

وقال المكتب الرئاسي في بيان إنه يرحب بقرار إلغاء اعتقال الرئيس.


وبعد وقت قصير من إصدار قرار المحكمة، ترأس رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جيونغ جين-سيوك اجتماعا مع كبار المساعدين.

وكان يون محتجزا في مركز احتجاز سيئول منذ أن قام المحققون بتوقيفه ونقله إلى هناك في 15 يناير، بتهمة التحريض على التمرد من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي.

كوريا الجنوبية الديوان الرئاسي عزل رئيس كوريا الجنوبية إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية فرض أحكام عرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام الزمالك في القمة.. وعودة 3 نجوم

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات

مصطفي شوبير

تحرك عاجل من الأهلي مع مصطفى شوبير وياسر إبراهيم

حالة الطقس

لم تنته .. سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة الكاملة

أرشيفية

أطباء مصر في حداد.. وفاة مفاجئة لجراحة قلب شابة بعد ساعات من العمل المتواصل

إيناس عز الدين

إيناس عز الدين تعتذر لجمهورها بعد بكائها وترفض الإجابة على هذا السؤال| فيديو

إيناس عز الدين

والدتها اتجوزت خطيبها .. ايناس عز الدين تدخل فى حالة انهيار لهذا السبب

ترشيحاتنا

عمرو سعد

إيه الحوارات دي.. عمرو سعد يوجه رسالة لـ خالد الصاوي

دينا الشربيني

دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

أحمد مالك

من أجل ولاد الشمس.. أحمد مالك يخسر 10 كيلو من وزنه

بالصور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية راقية| صور

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين بالإعلان الجديد تثير السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت التريند .. زينة في مأزق ببرنامج رامز بسبب أسنانها

زينة
زينة
زينة

دراسة .. الزبدة تحميك من خطر الوفاة

الزبدة
الزبدة
الزبدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد