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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شرم الشيخ تستعد لمجابهة السيول برافعات وناقلات وشاحنات كهربائية

سيول وادي مندر بشرم الشيخ
سيول وادي مندر بشرم الشيخ
ايمن محمد



تواصل محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لليوم الثاني على التوالي عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول  على مناطق من سيناء.


وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أنه جرى التعامل مع المناطق التي تعرضت أمس لسيول متوسطة الحدة، وجرى رفع الإطماءات من على الطرق، ولم يجري أي خسائر مادية أو بشرية جراء هذه السيول، مؤكدًا أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي بجميع الطرق، ولم يجري غلق أي من الموانئ البحرية.

وأوضح مركز العمليات في بيان اليوم، أن كافة المدن يسودها طقس غائم جزئي مائل للدفء نهارًا، مع وجود فرس لتساقط الأمطار التي قد تتسبب في حدوث سيول، إضافة إلى نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 35 كيلو في الساعة، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة إحداثيات السيول أول بأول، والتأكد من جاهزية المعدات، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث سيول.


وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن جميع الطرق الدولية والساحلية المؤدية للمدينة والرابطة بينها وبين كافة المدن الأخرى مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، وجرى الإنتهاء من رفع الإطماءات التي تركتها السيول على طريق شرم الشيخ – دهب، والحركة المرورية به تسير بكافة طاقتها.


وأوضح رئيس المدينة، أن الدكتور خالد مبارك، أكد على جاهزية معدات الحملة، لتعزيز الإجراءات الوقائية، وجرى اصطفافها وجاهزيتها للانطلاق في حالة حدوث أي طوارئ، مشيرًا إلى أنه يوجد بالحملة مجموعة متنوعة من المركبات، مثل المعدات الثقيلة والشاحنات والحافلات الكهربائية لتأمين كافة المواقع اللوجستية بالمدينة.


وأكد أن المعدات الثقيلة تعد عنصر أساسي في إدارة الكوارث، كونها تتضمن المعدات الرافعات، والشاحنات الكبيرة التي تستخدم في إزالة الأنقاض وفتح الطرق، وذلك في حالة وقوع كوارث طبيعية كالزلزال والأعاصير، لذا يجري عمل صيانة دورية لهذه المعدات لضمان جاهزيتها، واستخدمها بفاعلية عند الحاجة.
وأشار إلى أنه جرى مراجعة حالة شاحنات النقل الثقيل التي تستخدم في نقل المواد الضرورية والإمدادات الحيوية خلال فترة الأزمات، للتأكد من سلامة أنظمتها الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى التأكد من توافر الوقود وقطع الغيار اللازمة، كما جرى فحص الحافلات الكهربائية التي تستخدم في نقل السكان إلى مناطق آمنة في حالة حدوث كوارث من خلال مراجعة سلامة البطاريات وأنظمة الشحن والتوصيل، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية وأجهزة الإنذار، مما يجعلها خيارًا مثاليًا خلال فترة الطوارئ.


على جانب آخر، قال المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، إنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة المواقع التي تعرضت لسيول أمس، ورصد وتحديد كميات المياه التي جرى تخزينها داخل البحيرات والسدود، والتأكد من كفاءة البحيرات والسدود الصناعية وعدم تعرضها لأضرار جراء هذه السيول.
وأشار إلى أن المحافظة قد تعرضت لـ 4 سيول متوسطة الحدة أمس، بواقع سيل بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء، واتجهت مياهه إلى السد رقم "1" الأمامي، وسيل بمنطقة وادي فيران، وسيل بسانت كاترين، وسيل بوادي الطرفة التابع لمدينة شرم الشيخ.

جنوب سيناء شرم الشيخ طوارئ وادي مندر سيل

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