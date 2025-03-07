صامويل إيتو يفوز باستئناف الترشح لعضوية الاتحاد الأفريقي

نجح أسطورة كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو في إلغاء قرار بمنعه من الترشح لمنصب في الهيئة الحاكمة للرياضة في إفريقيا.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها يوم الجمعة إنها حكمت لصالح إيتو بعد أن استأنف قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستبعاده كمرشح للانضمام إلى لجنته التنفيذية.

وكان المهاجم السابق البالغ من العمر 43 عامًا، والذي لعب لأندية كبرى مثل برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي، رئيسًا لاتحاد كرة القدم الكاميروني منذ عام 2021. وقد أثار الجدل خلال تلك الفترة.

في سبتمبر، منعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حضور أي مباريات للمنتخب الوطني لمدة ستة أشهر بعد الحكم عليه بانتهاك القواعد التأديبية المتعلقة بـ "السلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف" وسوء سلوك المسؤولين.

في يوليو من العام الماضي، فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار على أفضل لاعب كرة قدم إفريقي أربع مرات، قائلاً إنه انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية من خلال أن يصبح سفيرًا للعلامة التجارية لمنظمة مراهنات. وقال محامو إيتو في فبراير إن الغرامة ألغيت في الاستئناف.

تنتخب الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 قياداتها في القاهرة الأربعاء المقبل عندما يتولى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ولاية ثانية مدتها أربع سنوات دون معارضة، ومن المقرر أن يحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وقد حصل إيتو الآن على إعفاء متأخر من قبل محكمة التحكيم الرياضية للتنافس على مقعد في اللجنة التنفيذية الحاكمة.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان: "اعتبرت لجنة محكمة التحكيم الرياضية أنها قدمت معلومات كافية لإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن عدم أهلية السيد إيتو".

وأضافت: "سيكون الأمر متروكًا لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 12 مارس 2025 لإجراء تقييمها الخاص للمرشحين".