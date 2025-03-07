قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للمصريين الصيام أو الإفطار حسب رؤية دولة أخرى؟.. المفتي يوضح الحكم
من ساعة ما أطلقت وهي عايشة في حالة حداد.. رامز جلال يسخر من بسمة بوسيل
عاملة تسريحة هاني البحيري.. رامز جلال يسخر من بسمة بوسيل
شاهد.. فرحة سائق عربة كارو للقمامة بـ 100 ألف جنيه مدفع رمضان
مفيش أمطار .. تفاصيل حالة طقس الأسبوع الثاني من رمضان
لماذا يصاب الأطفال أكثر بجرثومة المعدة؟.. حسام موافي يجيب| فيديو
اطمئنوا .. الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة للشعب المصري
احذر قبل النقر.. تهديد خطير منتشر على تطبيق تيليجرام
السيسى: شكرا لشعب مصر على اصطفافه دائما خلف القيادة السياسية
أفضل فواكه لإنقاص الوزن في رمضان.. وأنواع ممنوعة في الرجيم
مدرب سان جيرمان: تركيزنا في مواجهة رين ولا نفكر في ليفربول
الرئيس السيسي: الدور المصري ثابت منذ اليوم الأول للأزمة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صامويل إيتو يفوز باستئناف الترشح لعضوية الاتحاد الأفريقي

إيتو
إيتو
القسم الرياضي

نجح أسطورة كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو في إلغاء قرار بمنعه من الترشح لمنصب في الهيئة الحاكمة للرياضة في إفريقيا.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها يوم الجمعة إنها حكمت لصالح إيتو بعد أن استأنف قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستبعاده كمرشح للانضمام إلى لجنته التنفيذية.

وكان المهاجم السابق البالغ من العمر 43 عامًا، والذي لعب لأندية كبرى مثل برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي، رئيسًا لاتحاد كرة القدم الكاميروني منذ عام 2021. وقد أثار الجدل خلال تلك الفترة.

في سبتمبر، منعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حضور أي مباريات للمنتخب الوطني لمدة ستة أشهر بعد الحكم عليه بانتهاك القواعد التأديبية المتعلقة بـ "السلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف" وسوء سلوك المسؤولين.

في يوليو من العام الماضي، فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار على أفضل لاعب كرة قدم إفريقي أربع مرات، قائلاً إنه انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية من خلال أن يصبح سفيرًا للعلامة التجارية لمنظمة مراهنات. وقال محامو إيتو في فبراير إن الغرامة ألغيت في الاستئناف.

تنتخب الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 قياداتها في القاهرة الأربعاء المقبل عندما يتولى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ولاية ثانية مدتها أربع سنوات دون معارضة، ومن المقرر أن يحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وقد حصل إيتو الآن على إعفاء متأخر من قبل محكمة التحكيم الرياضية للتنافس على مقعد في اللجنة التنفيذية الحاكمة.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان: "اعتبرت لجنة محكمة التحكيم الرياضية أنها قدمت معلومات كافية لإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن عدم أهلية السيد إيتو". 
وأضافت: "سيكون الأمر متروكًا لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 12 مارس 2025 لإجراء تقييمها الخاص للمرشحين".

إفريقيا سويسرا إيتو محكمة التحكيم الرياضية صامويل إيتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التموين

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان

الاهلي والزمالك

تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

رسميًا.. إعلان موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا وعدد إيام الإجازة

السلع التموينية

التموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان

أرشيفية

أمطار غزيرة وشبورة مائية...حالة الطقس اليوم الجمعة 7 مارس 2025

أمطار

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب هذا المرض .. جمال شعبان يكشف التفاصيل والأسباب

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | جوجل تقدم ميزات تسوق غامرة بالذكاء الاصطناعي.. هونر تطلق أنحف هاتف قابل للطي مع كاميرا 200 ميجابكسل

سيارات

أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني

Oppo Enco Buds 3 Pro

أوبو تطلق إيربودز كلها مميزات.. مواصفات Oppo Enco Buds 3 Pro

بالصور

مسلسل كامل العدد++ الحلقة8.. دينا الشربيني تمنع ابنها حمزة دياب من السفر لتركيا

دينا الشربيني وحمزة دياب
دينا الشربيني وحمزة دياب
دينا الشربيني وحمزة دياب

أفضل فواكه لإنقاص الوزن في رمضان.. وأنواع ممنوعة في الرجيم

فواكه لإنقاص الوزن في رمضان
فواكه لإنقاص الوزن في رمضان
فواكه لإنقاص الوزن في رمضان

ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.. ندوة توعوية بمدينة بلبيس

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

برج السرطان حظك اليوم السبت 8 مارس 2025.. امنح نفسك بعض الراحة

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد