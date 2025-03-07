شاهد.. فرحة سائق عربة كارو للقمامة بـ 100 ألف جنيه مدفع رمضان

فاز سائق سيارة كارو لجمع القمامة، بجائزة 100 ألف جنيه، في برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، والمذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، والموافق السابع من شهر رمضان.

يشهد برنامج "مدفع رمضان"، الذي يقدمه الفنان محمد رمضان على قناة "DMC"، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه، حيث تصدّر محركات البحث بفضل فكرته المميزة التي تجمع بين الترفيه والمساعدات الإنسانية.

برنامج مدفع رمضانبرنامج مدفع رمضان

برنامج مدفع رمضان

ويواصل البرنامج، الذي يُعرض يوميًا عقب أذان المغرب مع إعادة في تمام الرابعة صباحًا، تحقيق شعبية واسعة، خاصة مع تفاعل الجمهور الكبير مع فقراته المليئة بالمفاجآت والجوائز القيمة.

فكرة برنامج مدفع رمضان

يعتمد "مدفع رمضان" على تقديم تجربة مختلفة عن البرامج التقليدية، حيث يتجول محمد رمضان في المناطق الشعبية ويتفاعل مع الأهالي، طالبًا منهم كتابة أمنياتهم، ليتم اختيار أمنية واحدة عشوائيًا والعمل على تحقيقها، ويضيف هذا العنصر الإنساني بُعدًا مؤثرًا للبرنامج، إذ يساهم في نشر البهجة بين المشاركين والمشاهدين على حد سواء.

وتأتي فكرة البرنامج متماشية مع رغبة رمضان في تقديم محتوى هادف خلال شهر رمضان، حيث صرح في وقت سابق: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس"، مؤكدًا أن البرنامج تم إنتاجه بحب كبير للشعب المصري، ما يعكس التزامه بتقديم محتوى يحمل رسالة إيجابية.