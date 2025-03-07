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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مدينة يصوم فيها المسلمون لمدة ساعة واحدة فقط.. ما السبب؟

مدينة مورمانسك الروسية
مدينة مورمانسك الروسية
أحمد أيمن

تُعتبر تجربة الصيام في مدينة مورمانسك الروسية فريدة من نوعها، حيث يصوم المسلمون هناك لساعة واحدة فقط بسبب ظاهرة الليل القطبي. 

تقع مورمانسك بالقرب من القطب الشمالي، ما يمنع شروق الشمس لعدة أيام، وحتى لأسابيع في بعض الأحيان. 

وتعكس هذه الظاهرة، تحديات جديدة تواجه المسلمين في المناطق الجغرافية التي تتميز بفترات نهار طويلة أو ليالٍ طويلة.

الصيام لساعة واحدة

في سياق التجربة الجديدة، أوضح المرشد السياحي لالو ساتريا مالاكا كيف أنه قام بصيام ساعة واحدة في مورمانسك. 

وأشار ساتريا إلى أنه تناول وجبة السحور عند الساعة 12 ظهرًا، وبعدها بساعة واحدة فقط جاء وقت الإفطار. 

هذه الديناميكية الزمنية تُظهر كيف أن مواعيد الإفطار والسحور تتقارب جدًا في هذه المدينة، ما يخلق تحديات فريدة للصائمين.

في سياق متصل، أوضح ساتريا للسياح أثناء جولاتهم في المدينة أن مواعيد الصلاة يمكن أن تتداخل بشكل فريد في هذه الظروف. ففي بعض الأحيان، قد تقع أوقات صلاة الفجر، المغرب والعشاء في ذات الوقت تقريبًا، ما يجعل الترتيبات ليست بالأمر السهل.

الصيام في المناطق الشمالية

تختلف فترات الصيام بشكل كبير بين الدول الشمالية والدول القريبة من خط الاستواء. على سبيل المثال، في جرينلاند، قد يصل زمن الصيام إلى أكثر من 16 ساعة، بينما في دول مثل تشيلي، يصوم المسلمون لمدة 12 ساعة و44 دقيقة فقط. 

ويواجه المسلمون في مختلف بلدان العالم تحديات متفاوتة أثناء شهر رمضان. ففي دول مثل فنلندا واسكتلندا، قد تصادف فترات صيام تتجاوز 15 ساعة، بينما الدول العربية قد تتراوح فيها فترات الصيام بين 12 ساعة و54 دقيقة إلى 13 ساعة و28 دقيقة. أما في إندونيسيا، فإن مدة الصيام تتراوح بين 13 إلى 13.5 ساعة، مما يضفي طابعًا مختلفًا على التجربة.

الدول العربية وساعات الصيام

تتراوح ساعات الصيام في الدول العربية بشكل ملحوظ، حيث تأتي جزر القمر في المقدمة بأطول مدة صيام تصل إلى 13 ساعة و28 دقيقة. 

فيما يلي قائمة بعدد ساعات الصيام في بعض الدول العربية:

تونس: 12 ساعة و53 دقيقة

سوريا: 12 ساعة و54 دقيقة

العراق: 12 ساعة و54 دقيقة

المغرب: 12 ساعة و55 دقيقة

ليبيا: 12 ساعة و55 دقيقة

الأردن: 12 ساعة و55 دقيقة

الجزائر: 12 ساعة و56 دقيقة

مصر: 12 ساعة و56 دقيقة

الكويت: 12 ساعة و56 دقيقة

لبنان: 12 ساعة و56 دقيقة

فلسطين: 12 ساعة و56 دقيقة

البحرين: 12 ساعة و57 دقيقة

السعودية: 12 ساعة و57 دقيقة

الإمارات: 12 ساعة و59 دقيقة

عمان: 12 ساعة و59 دقيقة

قطر: 13 ساعة

موريتانيا: 13 ساعة

اليمن: 13 ساعة و1 دقيقة

السودان: 13 ساعة و6 دقائق

جيبوتي: 13 ساعة و14 دقيقة

الصومال: 13 ساعة و14 دقيقة

جزر القمر: 13 ساعة و28 دقيقة

العوامل المؤثرة في ساعات الصيام

تتأثر ساعات الصيام بعدة عوامل، من أهمها خط العرض الذي يقع فيه البلد. فكلما اقتربت الدولة من القطب الشمالي، زادت ساعات الصيام، بينما كلما ابتعدت عن خط الاستواء جنوبًا، كانت ساعات الصيام أقصر.

ومن المثير للاهتمام أن ساعات الصيام لا تقتصر على الدول العربية فقط. ففي تشيلي،  تصل ساعات الصيام إلى 12 ساعة و44 دقيقة. بينما نجد أن المسلمين في الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج وفنلندا قد يصومون حوالي 20 ساعة ونصف أو أكثر في بعض المناطق.

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