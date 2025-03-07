رامز إيلون مصر .. رد فعل مثير من بسمة بوسيل بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

وقعت المطربة بسمة بوسيل ضحية حلقة الليلة من رامز إيلون مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال برنامجه "رامز إيلون مصر".

وقالت بسمة بوسيل لـ رامز جلال بعد اكتشافها للمقلب: "أنت مجنون وعايز تتعالج"

رامز ايلون مصر

يعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام، ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد، رامز إيلون مصر، عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لللمقلب.

وتضمن برومو رامز جلال 2025 وجود كل من، الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر، الفنان أحمد العوضي، الفنانة فيفي عبده، المطرب حسام حبيب، محمد عبد الرحمن، إمام عاشور، نور النبوي، وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.