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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيماء سيف تتعرض لموقف محرج بسبب وزنها .. شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
عبد الخالق صلاح

تعرضت الفنانة شيماء سيف لموقف محرج خلال استضافتها في برنامج «بروود كاست» الذي يقدمه الفنان حسن عسيري، حيث سقطت عن الأريكة أثناء جلوسها عليها، رغم فقدانها الكثير من الوزن.

وعلقت شيماء سيف خلال استضافتها ببرنامج بروود كاست على الموقف مازحة: «أنا خسيت علشان ميحصلش المواقف دي».

ونشرت قناة MBC مصر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، وأرفقته بتعليق: «لما تعمل ريجيم وبرضه مفيش فايدة».

ويقدم الفنان حسن العسيري  برنامج  بودكاست وهو برنامج من نوعية برامج المقالب ومن المقرر عرضه علي Mbc مصر طوال شهر رمضان

وبرنامج برودكاست حسن العسيري في رمضان 2025 
ويستضيف  حسن العسيري  من خلال برنامج برودكاست عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم مصطفي أبو سريع وحمادة هلال وخالد الصاوي وايتن عامر وايهاب توفيق ومجدي عبد الغني وغيرهم

وكان قد ظهر حسن العسيري في برنامج رامز جاب من الاخر، والذي عرض في رمضان الماضي مع الفنانة أصايل  .

قناة mbc حسن العسيري برودكاست حسن بروود كاست

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