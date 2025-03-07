زِعلت لما خلص.. وزير الصحة عن مسلسل بالطو: قدم رسائل قوية ومؤثرة| فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن هناك شخصا يعمل معه في الوزارة وصديقا له أخبره عن مسلسل بالطو، وأن هذا العمل يتحدث عن وزارة الصحة بطريقة صعبة للغاية.

وأضاف “عبد الغفار” خلال لقائه مع بودكاست “بداية”، أنه قام بالبحث عن المسلسل على اليوتيوب، ليشاهد أول حلقة منه، ولكنه لم يدرك نفسه إلا عند الحلقة الرابعة، ليجذبه العمل الفني الرائع والمتميز بالرغم من ضيق المكان الذي تم تصوير المسلسل بداخله.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن الرسائل التي قدمها مسلسل بالطو، كانت قوية ومؤثرة جدا، مشيرا إلى أنه شعر بالحزن عندما انتهي عرض مسلسل بالطو.