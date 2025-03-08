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أخبار القليوبية | ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص.. إصابة 5 أشخاص في تصادم.. مصادرة 1500 قطعة ألعاب نارية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية | ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص.. إصابة 5 أشخاص في تصادم.. مصادرة 1500 قطعة ألعاب نارية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.


بداخله 5 أطنان منتجات.. ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص بالقليوبية 


شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة حملة على الأسواق والمحال التجارية لضبط حركة البيع والشراء.


وقال الدكتور محمد أبو ليلة رئيس مركز ومدينة الخانكة أن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية وأسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات مختلفة.


كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع البان بدون ترخيص لتصنيع الالبان من مواد مجهولة المصدر والبيع للجمهور والمستهلكين على أساس أنه لبن طبيعي كامل الدسم وتم ضبط 5 طن لبن ومعمل لبن وزبادي بدون ترخيص لتصنيع الزبادي وحيازة ألبان وزبادي مجهول المصدر.


توفير فرص عمل.. موعد انطلاق ملتقى التوظيف الأول بجامعة بنها


ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فعاليات " ملتقى التوظيف الأول" تحت شعار "انطلاقًا نحو المستقبل " يوم 14 أبريل القادم بمقر الجامعة بالعبور.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إن الملتقى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري. 


وأكد الجيزاوي أن الملتقى يهدف إلي تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وأصحاب العمل، وتقديم فرص تدريبية ووظيفية للخريجين والطلاب ، وتوفير جلسات إرشاد مهني لمساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم المهنية  ، وتعزيز المهارات العملية من خلال ورش العمل التخصصية.


من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي حرص الجامعة على التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف تمكين الطلاب والخريجين من استكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لهم وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي لدعم خريجيها الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة.


ضبط 1500 قطعة ألعاب نارية بالقليوبية 


شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى التابعة لمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة تفتيشية على المحال التجارية ومحلات بيع لعب الأطفال يرافقه الأجهزة المعاونة.


واكد المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ على استمرار الجهود المبذولة في كافة الوحدات المحلية العشرة للتصدي ومنع بيع الألعاب النارية التي يستخدمها الصبية في ترويع المواطنين .
أسفرت الحملة عن ضبط 1500 قطعة من الألعاب النارية التي يستخدمها الصبية في إزعاج وترويع المواطنين، وعلى الفور تم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى متابعة كافة القرى التابعة لمركز طوخ من قبل رؤساء الوحدات المحلية للتصدي لتلك الظاهرة


إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بالقليوبية
أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي السريع بمحافظة القليوبية أسفل كوبري السفاينة بطوخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وانتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها مرة أخرى.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية أسفل كوبري السفاينة طوخ. 
وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وجارٍ رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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