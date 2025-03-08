مكنش أحسن حاجة.. حازم إمام يعلق علة أداء الزمالك أمام مودرن سبورت

علق حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط، على أداء الفارس الأبيض، بمباراة مودرن سبورت التي جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون سبورت: "أداء الزمالك مكنش أحسن حاجة في مباراة مودرن سبورت ولكن المهم هو المكسب، اللي يقلق الجمهور أن الزمالك لعب 120 دقيقة قبل مباراة القمة".



وتابع: "الأداء الدفاعي والهجومي مكنش أحسن حاجة، كل اللعب كان من الأطراف، عبدالله السعيد كان بيلعب في نص الملعب فـ بعيد شوية عن الناحية الهجومية".

وأضاف: "لازم وانت مستحوذ تكون بتعرف تجيب أهداف، وفي مشكلة بوسط الملعب في قطع الكورة، بس أكيد في مباراة الأهلي مش هنلعب كدة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك مكنش أحسن حاجة، لكن الخسارة الكبيرة هي اللعب 120 دقيقة".

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.