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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للعزومات فى رمضان.. طريقة عمل فراخ محشية بمذاق شهي ولذيذ

فراخ محشية
فراخ محشية
هاجر هانئ

فراخ محشية من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فهي من الأطباق الرئيسة الشهية و اللذيذة والمختلفة عن الأكلات الأخرى مما يجعل الكثير يعتمدها و يحرص على تقديمها على مائدة الطعام.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فراخ محشية في البيت يمذاق لذيذ و بأسهل الطرق والخطوات أيضا.

مقادير  فراخ محشية
 

-لتتبيل الدجاج

دجاجة ٢ كيلو

٢ بصلة مبشورة

ملعقة صغيرة قرفة

بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود

زيت نباتي

-لعمل حشوة الأرز

٢ كوب رز مصري

كوب مرقة دجاج

٢ بصلة مفرومة

بهارات لحمة

٣ فص مستكة

ملح وفلفل أسود

سمنة

طريقة تحضير فراخ محشية

لعمل الأرز تضاف السمنة في إناء الطهي ويشوح بها البصل مع المستكة وورق اللورا حتى يحصل على لون ذهبي. تضاف جميع التوابل وتشوح سريعاً مع البصل. 

يضاف الأرز ويقلب مع الخليط. يسقى الأرز بالمرقة او الماء ويترك على النار حتى ينضج بنسبة ٥٠%.

يترك الأرز حتى يبرد تماما قبل الاستخدام في الحشي.

لتحضير الدجاجة للحشو نفتح ما بين الجلد واللحم بهدوء للحفاظ على الجلد سليم بدون أي قطع. 

نخلط جميع مكونات التتبيلة وتفرك جيداً باليد.

 تتبل الدجاجة بخلطة البصل من الداخل والخارج وتحت الجلد. 

يحشى تحت الجلد وداخل تجويف الدجاجة بالأرز. 

تربط أرجل الدجاجة بالدوبارة للحفاظ على الحشوة داخل الدجاجة.

تطهى الدجاجة في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ وتترك حتى تحصل على لون ذهبي. 

تفطى الدجاجة بالفويل وتترك ليتم نضجها.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور 

مقادير شوربة لسان عصفور

نصف كوب لسان عصفور 
بصلة بيضاء مفرومة 
ربع كوب كرفس مفروم 
جزرة مبشورة
٣ حبة مستكة 
ورقة لورا 
٢ فص حبهان 
ملح وفلفل إسود 
سمنة

طريقة تحضير شوربة لسان عصفور

تذاب المستكة في السمنة ويشوح بها لسان العصفور حتى يحصل على لون ذهبي. يضاف البصل والجزر والكرفس وتشوح كل الخضروات حتى تذبل. 

تضاف كل التوابل وتشوح سريعاً مع المكونات ومن ثم تصب مرقة الدجاج.

تترك الشوربة على النار حتى ينضج لسان العصفور ومن ثم تقدم مع الليمون.

فراخ محشية مقادير  فراخ محشية طريقة تحضير فراخ محشية

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