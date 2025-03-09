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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محكمة أميركية ترفض براءات اختراع AliveCor وتمنع حظر استيراد Apple Watch

Apple Watch
Apple Watch
احمد الشريف

أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية اليوم قرارًا سابقًا صادرًا عن مجلس محاكمات البراءات والاستئنافات (PTAB) التابع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، الذي قضى بأن ثلاث براءات اختراع مملوكة لشركة AliveCor المتخصصة في التكنولوجيا الصحية غير قابلة للحماية ببراءة اختراع.

وبناءً على هذا القرار، لن تتمكن لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) من فرض حظر استيراد على ساعات Apple Watch المزودة بمستشعر مراقبة معدل ضربات القلب داخل الولايات المتحدة.

خلفية القضية AliveCor ضد Apple

بدأت القضية عام 2021 عندما قدمت AliveCor شكوى إلى لجنة التجارة الدولية زعمت فيها أن Apple انتهكت ثلاثًا من براءات الاختراع الخاصة بها المتعلقة بمستشعر مراقبة معدل ضربات القلب في ساعات Apple Watch.

 وفي نفس العام، حكمت ITC لصالح AliveCor، ما دفع Apple إلى الاستئناف أمام PTAB، الذي قضى بأن براءات AliveCor غير صالحة للتسجيل.

وفي وقت لاحق، أصدرت ITC حكمًا معاكسًا، معتبرةً أن Apple قد انتهكت بالفعل براءات AliveCor التي تم الاعتراف بصحتها، وبدأت في صياغة أمر استبعاد كان من شأنه حظر استيراد جميع طرازات Apple Watch في الولايات المتحدة، حيث تحتوي جميعها على مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب، إلا أن ITC قررت تعليق قرار الحظر بانتظار حكم نهائي بشأن شرعية براءات الاختراع الثلاث.

 واليوم، جاء قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية ليؤكد حكم PTAB بأن البراءات غير قابلة للحماية، ما أدى إلى إغلاق القضية رسميًا وإلغاء إمكانية فرض حظر على ساعات Apple Watch.

ردود الفعل من Apple و AliveCor

في تعليقها على الحكم، قالت Apple إنها عملت لسنوات على تطوير ميزات رائدة في مجال الصحة واللياقة، مؤكدةً أنها ستواصل مسيرتها في هذا المجال.

وأعربت AliveCor، عن خيبة أملها، متهمةً PTAB بعدم النظر في بعض العوامل الثانوية التي كانت ITC قد أخذتها بعين الاعتبار عند حكمها بأن براءات الاختراع كانت صالحة.

أهمية مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب

يُستخدم مستشعر Apple Watch لمراقبة معدل ضربات القلب لدى المستخدم، حيث يقيس عدد النبضات في الدقيقة، ويرسل إشعارات تنبيه إذا تجاوزت أو انخفضت عن النطاق المحدد مسبقًا من قبل المستخدم. 

وقد تساعد هذه التنبيهات المستخدمين في اكتشاف مشاكل صحية خطيرة تستدعي استشارة الطبيب على الفور.

ماذا يعني القرار لـ Apple؟

يعني هذا الحكم أن Apple Watch ستواصل بيع جميع طرازاتها في السوق الأميركي دون تهديد قانوني من AliveCor، مما يعزز موقع الشركة في مجال التكنولوجيا الصحية. 

ويفتح القرار الباب أمام Apple لمواصلة تطوير ميزاتها الطبية دون القلق بشأن انتهاك براءات AliveCor.

Apple apple watch AliveCor

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