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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Apple Intelligence.. ذكاء اصطناعي يثير السخرية بين مستخدمي iPhone

Apple Intelligence
Apple Intelligence
احمد الشريف

لطالما كانت آبل رائدة في تحديد توجهات السوق، حتى لو لم تكن السباقة في تقديم الابتكارات، لكن عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته تحت اسم Apple Intelligence، فإن الشركة لم تلقَ سوى السخرية الواسعة من مستخدمي iPhone.

Apple Intelligence.. أداء محبط وسخرية واسعة

 تُقدم Apple Intelligence ميزات مثل إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وفرز البريد الإلكتروني، وتلخيص الرسائل لتوفير الوقت على المستخدمين. لكن المفاجأة كانت أن الأداء الفعلي لم يكن بالمستوى المطلوب.

 انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنات بين قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتف iPhone وسلسلة Samsung Galaxy، حيث أظهرت الصور أن قدرة iPhone على إزالة الكائنات غير المرغوبة من الصور تنتج نتائج مشوهة وغير طبيعية.

 إحدى التغريدات على منصة X التي قارنت بين تقنيات آبل وسامسونج حصلت على أكثر من 360,000 إعجاب، مما يعكس حجم الإحباط الذي يشعر به المستخدمون.

لماذا يتفوق ذكاء سامسونج الاصطناعي على Apple Intelligence؟

 أبل تعالج عمليات الذكاء الاصطناعي محليًا على الجهاز، في حين أن Galaxy AI يعتمد على المعالجة السحابية، مما يمنحه قوة حوسبة أكبر في بعض المهام.

 حتى مع المعالجة على الجهاز، يبدو أن سامسونج تقدم أداءً أفضل نسبيًا في إزالة العناصر من الصور، على عكس آبل التي تترك نتائج "مرعبة".

 لا تقتصر المشاكل على معالجة الصور، بل تشمل أيضًا ميزة تلخيص الرسائل وتحويل الصوت إلى نص، حيث يفشل Apple Intelligence في فهم السياق الصحيح، مما يؤدي إلى اقتراحات نصية غير منطقية أو حتى إضافة رموز تعبيرية غير مناسبة!

Apple Intelligence.. بداية غير موفقة لشركة تميزت بالدقة

 رغم أن Apple Intelligence لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن المستخدمين اعتادوا على تجربة مثالية من آبل، وهو ما لم يتحقق مع هذا المنتج حتى الآن.

 يتوقع المحللون أن تستمر آبل في تحسين التقنية، لكن هل سيتمكن Apple Intelligence من مواكبة المنافسين مثل Samsung Galaxy AI، أم أن آبل ستحتاج إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها؟

iPhone Apple Apple Intelligence

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