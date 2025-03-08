أشعر بالامتنان.. جراديشار يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل القمة أمام الزمالك

حرص نيتس جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تقديم رسالة شكر وامتنان للفريق عقب تألقه رفقة القلعة الحمراء، وذلك قبل مباراة القمة أمام الزمالك.



ونشر جراديشار صورة عبر حسابه على انستجرام: وكتب "تسجيل الأهداف يحقق الفوز في المباريات، لكن العمل الجماعي هو الذي يحقق البطولات، أشعر بالامتنان لهذا الفريق ".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

نظام الدوري الجديد

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.