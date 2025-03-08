مهاجم الأهلي جاهز للقمة بعد تعافيه من إصابته

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في إصابة السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الترقب الحالي لحسم موقفه من مواجهة الزمالك في مباراة القمة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.



واكد طبيب الفريق الاول للنادي الاهلي جاهزية جراديشار للتدريبات الجماعية وللمباراة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق وسيخضع لفحوصات طبية أخيرة قبل مران الغد للاطمئنان عليه بصورة أكبر.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الزمالك فى الدوري

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

نظام الدوري الجديد

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.



وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

