هدف كل 75 دقيقة.. تعرف على مساهمات وأهداف جراديشار مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، مساهمات وأهداف جراديشار مع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: جراديشار مع الأهلي 8 مباريات.. 8 مساهمات تهديفية.. 4 أهداف.. 4 أسيست.

و تابع: 600 دقيقة لعب.. يساهم في هدف كل 75 دقيقة.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ال17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”

ضغط الأهلي على الطلائع منذ بداية اللقاء وتعرض وسام أبو علي للعرقلة في منطقة جزاء الطلائع وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء.

واصل الأهلي الضغط على الطلائع بفضل تحركات الشحات وجراديشار ووسام ابو علي لكن"اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة الإستحواذ لتسجيل أهداف، ونشط أداء الطلائع تدريجياً وسدد رجب عمران تسديدة صاروخية تصدى لها مصطفى شوبير.

وأحرز جراديشار هدف تقدم النادي الأهلي في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني.

وألغى طارق مجدى حكم مباراةالأهلى وطلائع الجيش ركلة جزاءللأحمر بعد اللجوء لتقنية "var" فى الدقيقة 61 من عمرالمباراة

وشارك عمرو السولية بدلاً من جراديشار في الدقيقة 67 بعدما إشتكى اللاعب السلوفيني من إصابة عضلية فضّل معهاالجهاز الفني استبدال اللاعب ، وحاول الأهلي تسجيل هدف ثانً ، وشارك محمد عبد الله وعمر كمال عبد الواحد بدلاً منحسين الشحات واشرف بن شرقي في الدقيقة 74.



وفي الدقيقة 90+7 أحرز مروان عطية الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك طلائع الجيش من ركلة جزاء ليعلن تفوق المارد بهدفين.