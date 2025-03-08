زيلينسكي: روسيا لا تفكر بإنهاء الحرب وتواصل التدمير

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن روسيا لا تفكر بإنهاء الحرب وتواصل التدمير والعالم يسمح لها بمواصلة حربها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال زيلينسكي:من المهم الاستمرار في تنسيق الجهود مع شركائنا حتى تعمل دفاعاتنا بشكل فعال ونسعى لتحقيق السلام.

الاتحاد الأوروبي: بوتين لا يظهر اهتمام بتحقيق السلام



وفي وقت سابق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يُظهر أي اهتمام حقيقي في تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية بلا هوادة، في تصعيد جديد للأعمال العدائية المستمرة منذ أكثر من عام.

وأمس الجمعة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أنّ الاتّحاد الأوروبي يتقدّم "بخطى ثابتة وحاسمة" نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيّد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.

وقال كوستا للصحفيين: "نحن نقرن أقوالنا بالأفعال عبر دفع أموالنا، نحن نفي بما وعدنا به لبناء قوتنا الرادعة وتعزيز أمن مواطنينا" وفق تعبيره.