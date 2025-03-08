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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد | جرافيتي مؤيد للقضية الفلسطينية على جدران منتجع ترامب للجولف

منتجع ترامب للجولف
منتجع ترامب للجولف
قسم الخارجي

تعرض منتجع تورنبيري للجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا لكتابات على جدرانه مؤيدة للقضة الفلسطينية ومناهضة للإحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت مجموعات احتجاجية مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني مسؤوليتها.

غزة ليست للبيع

وعرضت وسائل إعلام محلية يوم السبت صورًا لكتابات بطلاء أحمر على جدران المنتج، وكتب عليها شعارات مثل "غزة حرة" و "فلسطين حرة" فضلًا عن إهانات لترامب، كما تم كتابة عبارة "غزة ليست للبيع" في إشارة لرفض خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة.

وأعلنت منظمة العمل الفلسطيني عن مسؤوليتها في إحداث تلك الأضرار، ونشرت على في بيان لها على منصة التواصل الاجتماعي X: "بينما يحاول ترامب معاملة غزة على أنها إحدى ممتلكاته، يجب أن يعرف أن ممتلكاته الخاصة في متناول أيدينا".

منتجع ترامب للجولف

وقالت الشرطة الاسكتلندية إنها تحقق في الواقعة بعدما تلقت بلاغًا، اليوم السبت، عن أضرار لحقت بملعب الجولف ومبنى على طريق ميدنز، تورنبيري، مضيفةً أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكان ترامب قد أثار موجة من الغضب في الأوساط العربية عقب إعلانه، الشهر الماضي، بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة، وتعيد توطين أكثر من مليوني فلسطيني وتحويل القطاع الفلسطيني إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

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