أزمة Apple Intelligence.. تأجيلات جديدة وتكهنات بإعادة تطوير المشروع من الصفر

تواجه آبل صعوبات متزايدة في تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي Siri المخصص لأجهزة iPhone 16 ومنتجاتها الأخرى، حيث تتوالى التأجيلات وسط تنفيذ ضعيف للميزات المعلن عنها سابقًا.

وكانت آخر التطورات في هذا الملف سحب الشركة للفيديو الترويجي الذي استعرض قدرات "سيري الشخصي"، وهو ما يعكس القلق المتزايد داخل آبل بشأن مشروع Apple Intelligence.

تأجيلات متكررة وسحب مفاجئ للفيديو

لم تكن هذه المرة الأولى التي تزيل فيها آبل مقاطع ترويجية لمشاريعها، حيث سبق لها حذف فيديو "Hello Apple Vision Pro" دون تفسير واضح.

لكن هذه المرة، يبدو السبب أكثر وضوحًا، إذ يأتي حذف الفيديو بعد إعلان تأجيل جديد لميزة "Siri الشخصي"، مما يعكس حالة من التخبط في تنفيذ خطط الذكاء الاصطناعي للشركة.

كريغ فيدريغي، رئيس قسم البرمجيات في آبل، وكبار التنفيذيين يشعرون بالإحباط من الطريقة التي أُدير بها المشروع، حيث تحولت Apple Intelligence إلى أزمة علاقات عامة للشركة.

وبدلًا من الإبقاء على فيديو ترويجي يعرض ميزات غير متاحة، اختارت آبل حذفه لتفادي المزيد من الانتقادات.

هل تفكر آبل في إلغاء المشروع وإعادة تطويره؟

إلى جانب التأجيلات، ظهرت تقارير تشير إلى إمكانية إلغاء مشروع Apple Intelligence بالكامل والبدء من الصفر.

وفي حال حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون الجيل الجديد من Siri مختلفًا تمامًا عن النسخة التي تم الترويج لها في الفيديو المحذوف.

الميزة التي كانت آبل تسوّق لها، كانت تهدف إلى تقديم مساعد شخصي متكامل قادر على تخطيط اليوم، استرجاع البيانات بسرعة، والتكيف مع تفضيلات المستخدم.

كما كان من المفترض أن يتكامل مع تطبيقات iPhone 16 لتنفيذ المهام دون تدخل مباشر من المستخدم.

لكن مع التأجيلات المتكررة، يبدو أن مشتري الهاتف الجديد لن يحصلوا على الميزات التي وُعدوا بها في الوقت القريب.

هل يستمر التأجيل لما بعد iPhone 17؟

مع استمرار عدم جاهزية Siri الشخصي، لا يُستبعد أن تستمر التأجيلات حتى بعد إطلاق iPhone 17

. وإذا لم تجد آبل حلًا سريعًا، فقد تواجه المزيد من الانتقادات من جمهورها الذي يتوقع تجربة ذكاء اصطناعي متطورة تتماشى مع وعود الشركة.