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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فرصة لا تعوض.. احصل على iPhone 16 مع خصم استثنائي

iPhone 16
iPhone 16
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل عن هاتفها الجديد iPhone 16 قبل أكثر من خمسة أشهر، ومنذ ذلك الحين، حظي المنتج بعدد كبير من التحديثات، ما جعله غنيا بالعديد من الميزات، خاصة بفضل تحسينات الذكاء الاصطناعي من آبل. 

وتشير أحدث التقارير، إلى أنه يمكن لعشاق آيفون الآن اقتناء هاتف iPhone 16 بأسعار تقل بكثير عن السعر الرسمي، حيث يمكنك الحصول عليه من أحد مواق البيع بالتجزئة على الإنترنت، بخصم يصل إلى 9%.

سعر iPhone 16


تم إطلاق iPhone 16 بسعر 900 دولار، وهو الآن يتوفر مقابل سعر حوال 838 دولار للإصدار بسعة 128 جيجابايت، يتمتع الهاتف بدعم برمجي يستمر لخمس أو ست سنوات على الأقل، بالإضافة إلى تحديثات جديدة بفضل تقدمات Apple Intelligence.

مواصفات iPhone 16

مواصفات iPhone 16

يتميز هاتف iPhone 16 بشاشة ضخمة قياس 6.9 بوصة، عالية الدقة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ مع حماية من نوع Ceramic Shield glass 2024، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر، كماأنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.


يتمتع iPhone 16 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، و ultra wide بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا Telephoto للتقريب بدقة 12 ميجابكسل، أما الكامير الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، ومن ناحية الفيديو، يمكنك تصوير من كلا الكاميرتين الأمامية والأساسية بدقة حتى 120 فريم في الثانية الواحدة.


يعمل هاتف iPhone 16 بمعالج آبل الرائد A18، وهو أسرع من السابق بنسبة 60 %، وسيعمل بنظام تشغيل ios 18، وسيعمل بالذكاء الإصطناعي، مع زر التصوير الجديد الذي وضعته آبل أسفل زر التشغيل.

يأتي الهاتف مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، يحزم الهاتف بطارية أطول عمراً من آيفون 15 بـ 5 ساعات، وتتيح حوالي 22 ساعة من تشغيل الفيديو.

آبل خصم iPhone 16

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