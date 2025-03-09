الإسماعيلي 2009 يفوز على مودرن بثلاثية

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2009 على نظيره مودرن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في التاسعة و النصف مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار منافسات دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الإسماعيلي محمد سالم في الدقيقة 21 و مهند مجدي في الدقيقة 44 و عمر ماريو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: مؤمن محمود.

خط الدفاع: عبده محمد و محمد سامح و أنس عبد الواحد و يوسف البياع.

خط الوسط: عمر الدولي و محمد سالم و مهند مجدي و علي حسني و عبد الرحمن فتحي.

خط الهجوم: محمد مصطفى.

و شارك في الشوط الثاني عمر ماريو و إبراهيم أحمد و عبدالله نصر بدلًا من علي حسني و محمد مصطفى و مهند مجدي.

يقود الفريق جهاز مكون من..

محمد حسيب مدير فني و نور مكي مدرب عام و صلاح حسن مدرب حراس مرمى و أيمن رفعت أخصائي علاج طبيعي و سامي بوشكاش إداري.