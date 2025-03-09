قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد اجتماع في القاهرة
دعاء قضاء الحاجة وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وتضرع إلى الله
الأهلي يُحفز لاعبيه قبل قمة الزمالك: مكافآت مالية أو عقوبات مغلظة
رتل لقوات الأمن السورية يتجه إلى الساحل لملاحقة فلول النظام | فيديو
الأهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوّج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة | شاهد
طفلة العاشر من رمضان تُثير الجدل .. ورئيس الجهاز يتدخل لكشف الحقيقة ودعم أسرتها|تفاصيل
رأيي فيها مالوش قيمة.. محمد عطية: مش عيب إني قولت مش بسمع أم كلثوم
هشام عباس يحيي أولى سهراته الرمضانية على طريق السويس.. صور
رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية بشمال سيناء
أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل| أخبار التوك شو
كاتبة صحفية: جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة
أول خسوف للقمر في عام 2025.. ما موقف مصر من الظاهرة المرتقبة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قضاء الحاجة وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وتضرع إلى الله

دعاء قضاء الحاجة
دعاء قضاء الحاجة

دعاء قضاء الحاجة وقت السحر مستجاب لأنه من أفضل الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه لعباده، يستجيب لدعائهم، ويحقق لهم أمنياتهم، ويرفع عنهم البلاء، فليس هناك وقت أنسب للجوء إلى الله والتوسل إليه مثل هذا الوقت المبارك.

ويحرص المسلمون دائمًا على التقرب إلى الله بالدعاء في مختلف أوقات اليوم، طمعًا في تحقيق الأمنيات، وغفران الذنوب، والتوفيق في الحياة، ومن أكثر الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء هو وقت السحر، وهو الوقت الذي يسبق طلوع الفجر، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيجيب دعاء الداعين، ويغفر للمستغفرين، ويحقق حاجات السائلين. لذلك، يلجأ العديد من الناس إلى الدعاء في هذا الوقت المبارك، متضرعين إلى الله بأن يفرج كروبهم، ويقضي حاجاتهم، وييسر أمورهم.

ولا توجد صيغة محددة أو واحدة لدعاء قضاء الحاجة وقت السحر، حيث يمكن لكل شخص أن يناجي ربه بما يشاء من الكلمات، ما دام قلبه حاضرًا وخاشعًا، مؤمنًا بأن الله قريب مجيب الدعاء. 

فقد أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء من أعظم العبادات، ويمكن للإنسان أن يدعو الله بأي صيغة يفضلها، طالما أنها تتضمن حسن التوجه إلى الله والتوكل عليه.

أدعية لقضاء الحاجة وقت السحر

يستحب ترديد بعض الأدعية المأثورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلب قضاء الحاجة والتوسل إلى الله، ومن بينها:

  • «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».
  • «اللهم إني أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتي، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيّ، ويقضي حاجتي».
  • «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».
  • «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضِ عنّا الدين، وأغنِنا من الفقر».
  • «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنّان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار».

أفضل الأدعية وقت السحر لقضاء الحاجة

كما يمكن للعبد أن يتوجه إلى الله بأي صيغة أخرى للدعاء، ومن أبرز الصيغ التي يمكن ترديدها:

  • «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».
  • «اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسالُك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم».
وقت السحر دعاء قضاء الحاجة دعاء السحور دعاء قضاء الحاجة وقت السحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

لو شخص مش بيصلي لكنه بيعمل خير كتير هل تحسب له؟ علي جمعة يرد

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت.. فيديو

صورة أرشيفية

اشحنوا التابلت| تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات مارس

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: استحضروا رسول الله في قلوبكم وراجعوا أمامه نياتكم في أفعال الخير

ملتقى الأزهر

ملتقى باب الريان بالأزهر يناقش حرمة إنهاء حياة الإنسان وتحذير القرآن من خطورته

مصحف

الفرق بين "الوَزر" و"الوٍزر" و"الحمولة" و"الفرش".. خالد الجندي يجيب

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

حسن الرداد وايمي سمير غانم

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

مخمد عطيه

ظهورها حرام.. رد محمد عطية على ميمي جمال بعد انتقادها رأيه في المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد