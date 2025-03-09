دعاء قضاء الحاجة وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وتضرع إلى الله

دعاء قضاء الحاجة وقت السحر مستجاب لأنه من أفضل الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه لعباده، يستجيب لدعائهم، ويحقق لهم أمنياتهم، ويرفع عنهم البلاء، فليس هناك وقت أنسب للجوء إلى الله والتوسل إليه مثل هذا الوقت المبارك.

ويحرص المسلمون دائمًا على التقرب إلى الله بالدعاء في مختلف أوقات اليوم، طمعًا في تحقيق الأمنيات، وغفران الذنوب، والتوفيق في الحياة، ومن أكثر الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء هو وقت السحر، وهو الوقت الذي يسبق طلوع الفجر، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيجيب دعاء الداعين، ويغفر للمستغفرين، ويحقق حاجات السائلين. لذلك، يلجأ العديد من الناس إلى الدعاء في هذا الوقت المبارك، متضرعين إلى الله بأن يفرج كروبهم، ويقضي حاجاتهم، وييسر أمورهم.

ولا توجد صيغة محددة أو واحدة لدعاء قضاء الحاجة وقت السحر، حيث يمكن لكل شخص أن يناجي ربه بما يشاء من الكلمات، ما دام قلبه حاضرًا وخاشعًا، مؤمنًا بأن الله قريب مجيب الدعاء.

فقد أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء من أعظم العبادات، ويمكن للإنسان أن يدعو الله بأي صيغة يفضلها، طالما أنها تتضمن حسن التوجه إلى الله والتوكل عليه.

أدعية لقضاء الحاجة وقت السحر

يستحب ترديد بعض الأدعية المأثورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلب قضاء الحاجة والتوسل إلى الله، ومن بينها:

«لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

«اللهم إني أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتي، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليشفعك فيّ، ويقضي حاجتي».

«لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

«اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضِ عنّا الدين، وأغنِنا من الفقر».

«اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنّان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار».

أفضل الأدعية وقت السحر لقضاء الحاجة

كما يمكن للعبد أن يتوجه إلى الله بأي صيغة أخرى للدعاء، ومن أبرز الصيغ التي يمكن ترديدها: