دعاء قبل الإفطار لهداية الأبناء.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق

تحدث الدكتور محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن معاناة كثير من الآباء والأمهات من تصرفات أبنائهم، حيث يشعرون أنهم أصبحوا لا يُطاقون، ويبحثون عن أي وسيلة لإصلاح حالهم وهدايتهم.

وأوضح أبو بكر، خلال ظهوره في برنامج "إني قريب" المذاع على فضائية النهار، أن هناك ثلاث آيات في القرآن الكريم، من يداوم على قراءتها كل صباح سيرى أثرًا عظيمًا في سكينة أبنائه وصلاحهم.

وأضاف الداعية الإسلامي: "سأقدم لكم هذه الهدية، والله من حرص على قراءتهم كل يوم صباحًا، فإن الله سيغير حال أبنائه إلى الأفضل."

وأشار أبو بكر إلى أن هذه الآيات هي:

من سورة الأحقاف: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ۖ إني تبت إليك وإني من المسلمين." من سورة الفرقان: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا." من سورة الشعراء: "رب هب لي حكمًا وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم."

فضل الصدقة في هداية الأبناء

أوضح الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الصدقة من العبادات التي تعود بالنفع على المتصدق في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أن من بركاتها الدنيوية البركة في المال، وزيادة الرزق، وتحقيق هداية الأبناء.

وأكد الدسوقي، خلال استضافته في برنامج "إحنا لبعض" على فضائية صدى البلد، أن صدقة الوالدين تؤثر إيجابيًا على الأبناء، حيث يمنحهم الله القبول في وجوههم، والهداية إلى الصلاة دون الحاجة إلى توجيه مستمر من الأبوين.

كما أضاف أن الله يفتح الأبواب المغلقة أمام المتصدقين، ويرفع شأنهم، ويمنحهم البركة في الصحة والمال.

دعاء لشفاء الأبناء

يستحب للمؤمن أن يدعو لأبنائه بالشفاء، ومن الأدعية المأثورة: