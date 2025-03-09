ثورة «سلوت» في ليفربول .. انتقادات لاذعة تقلب الموازين قبل موقعة باريس

وجّه المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، انتقادات لاذعة للاعبيه بين شوطي مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، مما ساهم في تحويل تأخر الفريق بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.

انتقادات لاذعة بين الشوطين

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن محمد صلاح، الذي سجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، أكد أن سلوت كان غاضبًا بشدة من أداء اللاعبين خلال الشوط الأول. وأوضح المدرب الهولندي قائلاً: “لم يكن هناك مجال للمجاملة بين الشوطين، حيث كان مستوى الطاقة لدى اللاعبين منخفضًا للغاية، وكان عليّ التدخل لتغيير ذلك.”

ولم يتردد سلوت في اتخاذ قرارات جريئة، حيث أجرى ثلاثة تبديلات مع بداية الشوط الثاني لتحسين الأداء. وأشار إلى أن هذه التبديلات كانت الحل الوحيد الذي توصَّل إليه خلال الاستراحة من أجل الظهور بمستوى مختلف في الشوط الثاني.

وأكد المدرب الهولندي أن فريقه قادر على تقديم أداء أكثر قوة وشراسة، لكنه فوجئ بانخفاض الإيقاع خلال الشوط الأول، قائلاً: “لأول مرة منذ بداية الموسم، أرى الفريق بهذا البطء والإيقاع المتدنِّي.”

ومع اقتراب المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، شدد سلوت على ضرورة تحسين الأداء بشكل كبير، مضيفًا: “إذا أردنا الحفاظ على فرصتنا في التأهل، علينا التقدم بخمس أو ست أو حتى سبع خطوات على مستوى القوة والشراسة مقارنة بما قدمناه اليوم.”