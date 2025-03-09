أخبار الدقهلية| جنوح مركب عائم بالمنصورة دون وقوع خسائر.. وحدوث هبوط أرضي مفاجئ بميت رومي بدكرنس

شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية عدة أحداث مختلفة ومتنوعة وقام موقع صدى البلد برصدها ونشرها …

جنوح مركب عائم بالمنصورة دون وقوع خسائر

حيث شهدت مدينة المنصورة جنوح إحدى المركب السياحية في نهر النيل بنطاق منطقة المنصورة وسط حالة من القلق انتابت الحاضرين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد جنوح مركب سياحي ثابت بنيل المنصورة أمام فيلا غيث بالمشاية.

محافظ الدقهليه يتفقد المركب العائم



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إحدى المراكب العائمة بالنيل بالمنصوره ( مركب نايل ستار ) أمام فيلا غيث بالمشايه السفليه لميل وغمر الدور الأول بمياه النيل نتيجه

تسرب مياه بالدرو الأرض حيث جنحت المركب

حدوث هبوط أرضي مفاجئ بميت رومي، التابعة لمركز ومدينة دكرنس



حدث هبوط أرضي مفاجئ بميت رومي، التابعة لمركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وذلك بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمركز الشباب بالقرية، دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

العثور على جثة مسن عربى باحد الفنادق

عثر عاملان بأحد الفنادق بمدينة المنصورة بـ محافظة الدقهلية، على جثة مسن عربي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مسن يحمل جنسية عربية.