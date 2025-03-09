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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم "الأحد".


 

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد كالتالي:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.74 جنيه للبيع و 50.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 54.78 جنيه للبيع، و 54.67 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترلينيس

عر الجنيه الإسترليني 65.35 جنيه للبيع،  65.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للبيع، 13.50 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 164.70 جنيه للبيع، و 164.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار الدولار أسعار الدولار سعر اليورو سعر الريال

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