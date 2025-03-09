"رسل الرجاء".. الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد النور لجماعات إيمان ونور بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد النور لجماعات إيمان ونور بالإيبارشية، تحت شعار "رسل الرجاء"، وذلك بنادي القديس باخوميوس الإيبارشي، بجوار المطرانية.

قداس عيد النور

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس ذكري، كمرشد روحي لمجموعة إيمان ونور، بأسوان، حيث هنأ راعي الإيبارشيّة في كلمته جميع الحاضرين بعيد النور ، معبرًا عن سعادته في كل مرة يلتقي فيها مع مجموعات إيمان ونور، حيث المحبة المجانية، والعفوية، والصدق في التعبير، والمشاعر.

وقدم الأب المطران الشكر لجميع الخدام، وعلى رأسهم الأخت صباح، منسقة إيمان ونور بالإيبارشية، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الروحية، والتكوينية، والترفيهية.

