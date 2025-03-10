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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوسف عمر من باد بوي في كامل العدد إلى طبيب عيون رومانسي بشارع الأعشى

يوسف عمر
يوسف عمر
شروق سلامة

نجح يوسف عمر في إبراز موهبته في الموسم الرمضاني من خلال مشاركته في الدراما المصرية والسعودية بأدوار متنوعة لفتت أنظار المشاهدين، فمن "باد بوي" في مسلسل كامل العدد ++ إلى طبيب عيون رومانسي في شارع الأعشى.


ويؤدي يوسف عمر في مسلسل كامل العدد ++، شخصية علي، الطالب الجامعي المستهتر الذي يعيد امتحاناته ويقابل فريدة حيث يحاول استمالتها وتحريضها ضد عائلتها، وينجح في إيقاع فريدة في حبه، والتحكم فيها، وكانت الشخصية مثار اهتمام المشاهدين خاصة مع امتلاكه كل مواصفات الـ "باد بوي" من وسامة وشخصية جريئة ومحاولاته للسيطرة على من يحبه.


لكن يوسف عمر لم يكتف بدور الـ"بادي بوي" وتفاجأ بالجمهور بظهوره في الدراما السعودية بمسلسل شارع الأعشى بشخصية مختلفة تمامًا وبعيدة عن شخصية علي، حيث يظهر في دور أحمد، طبيب العيون الرومانسي الذي يعمل بإحدى المستشفيات السعودية خلال فترة السبعينات وتقع في حبه عزيزة (لمى عبد الوهاب) خلال علاجه لها وتحاول التحدث له وسط مجتمع محافظ لا يتقبل العلاقات العاطفية وخاصة مع غير أبناء البلد.


وربما التحدي الأكبر سيكون في النصف الثاني من شهر رمضان حيث يشارك يوسف عمر بدور البطولة في مسلسل شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، يؤدي دور إمام الشاب الريفي الساذج الذي تحاول مؤجرة المنزل له استغلاله، وايقاعه في حبه رغم أنه يصغرها في السن، ويتمثل التحدي في كيفية أداء دور سبق أن أداه النجم الكبير شكري سرحان، حيث ستكون هناك مقارنة بينهما، والسؤال الأهم كيف ستختلف شخصية إمام الطالب الريفي في مسلسل شباب امرأة عن شخصية علي في مسلسل كامل العدد ++.

مسلسل "كامل العدد++" إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.

مسلسل "شارع الأعشى" دراما سعودية، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد كاتيكسيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ويشارك يوسف عمر البطولة مع مجموعة متميزة من نجوم السعودية: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة لآخرين.

شهر رمضان كامل العدد يوسف عمر شارع الأعشى

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