أخبار السيارات| أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023.. والأكثر ترخيصا لشهر فبراير 2025

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو”، بالإضافة إلى أخبار عالمية عن أحدث الإصدارات.

أكثر 10 سيارات تم بيعها في السوق الإماراتي لعام 2024

يحتوي السوق الإماراتي على العديد من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم الداخلي أو الخارجي، بين فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 بحالة الفبريكا| صور

يرغب الكثير في فرصة شراء سيارة أوتوماتيكية الأداء، نسبة إلى سهولة الحركة والتحكم مقارنة بناقلات السرعة التقليدية "مانيوال"، حيث تعد نقطة مهمة يبحث عنها الكثير وخاصة عندما تنتمي إلى الفئة الاقتصادية.

تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا لشهر فبراير 2025 في مصر

صدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن تقريرها الجديد لعدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها ‏لشهر فبراير 2025 .

سيات أرونا 2024 كسر زيرو بهذا السعر

تعتبر السيارة سيات أرونا واحدة من أشهر سيارات الكروس أوفر التي انطلقت في الشارع المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم، وتضم عدد كبير من التجهيزات.