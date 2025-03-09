أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 بحالة الفبريكا| صور

يرغب الكثير في فرصة شراء سيارة أوتوماتيكية الأداء، نسبة إلى سهولة الحركة والتحكم مقارنة بناقلات السرعة التقليدية "مانيوال"، حيث تعد نقطة مهمة يبحث عنها الكثير وخاصة عندما تنتمي إلى الفئة الاقتصادية.

وتعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي تقدم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى امتلاكها عدد من التجهيزات والتقنيات الداخلية والخارجية.

لادا جرانتا موديل 2023

تجهيزات السيارة لادا جرانتا 2023

تضم السيارة لادا جرانتا 2023 نوافذ كهربائية أمامية، زجاج خلفي مظلل، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، مرايات جانبية كهربائية، مزودة بإشارات ضوئية من الخارج، عجلة قيادة باور، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB.

زودت السيارة لادا جرانتا 2023 بتجهيزات اخرى منها، إنذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، بالاضافة إلى خاصية الفرامل المانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر، احزمة أمان، وسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS.

لادا جرانتا موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة لادا جرانتا 2023

تعتمد السيارة لادا جرانتا 2023 على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، واستهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2023 في سوق المستعمل

رصدت السيارة لادا جرانتا موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بعدد كيلومترات لا يتجاوز الـ 40 ألف كيلومتر، وبسعر يبلغ 440 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

لادا جرانتا موديل 2023

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الكشف الفني الذي يتضمن المحرك وناقل السرعات، بالاضافة إلى فحص الاجزاء الميكانيكية، إلى جانب الكشف على الهيكل الخارجي والداخلي بعناية، مع مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.