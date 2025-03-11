مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

شهدت الساعات الماضية حادثة مأساوية لأسرة المهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان، مديرة وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة أسيوط، أمين شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين والتي سافرت بصحبة والدتها وشقيقها من أسيوط إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء عمرة رمضان 2025.

https://www.youtube.com/shorts/h-A_Nwgv24o

وتعرضت أسرة المهندسة فاطمة سلطان، لحادث مروع عقب أداء مناسك عمرة رمضان بمكة المكرمة، هي ووالدتها السيدة حكيمة أحمد حسين، وشقيقها محمد سلطان، ما نتج عنه وفاتها ووالدتها، فيما يرقد شقيقها في العناية المركزة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

https://www.youtube.com/shorts/h-A_Nwgv24o