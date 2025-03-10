الاتحاد الأوروبي: ترامب لا يرغب في تجنب التصعيد بشأن الرسوم الجمركية

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سفكوفيتش اليوم “الاثنين”، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتمة بالانخراط في محادثات لتجنب الصراع التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يومين من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم.

رسوم ترامب الجمركية

وأوضح مفوض التجارة الأوروبي للصحفيين في بروكسل إنه سافر إلى واشنطن الشهر الماضي بهدف بدء حوار لتجنب "الألم غير الضروري الناجم عن التدابير والتدابير المضادة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار سيفكوفيتش إلى أن الجانبين حددا عددا قليلا من المجالات ذات المنفعة المتبادلة التي يتعين متابعتها.

وتابع "لكن في النهاية، لا تصفق يد واحدة، يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تنخرط في التوصل إلى اتفاق".

وقال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة البناءة، وأن أحدا لا يربح من الرسوم الجمركية وأن الشركاء الذين يبلغ حجم التجارة المتبادلة بينهم 1.6 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) يجب أن يكونوا "حذرين للغاية".

وأضاف "أن أبوابنا مفتوحة ولكن بالطبع، إذا لم يسفر هذا عن نتيجة إيجابية، ففي هذه الحالة سنعمل دائمًا على حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الرسوم الجمركية غير المبررة".

واختتم تصريحاته بالقول "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر وأنا أعلم أنهم لا يتوقعون أقل منا".