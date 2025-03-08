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ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

  واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة اتهاماته لكندا بالغش في تعاملاتها التجارية مع المزارعين الأمريكيين، خصوصًا في قطاع منتجات الألبان، وذلك عبر فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية. 

ورغم أن ترامب لم يعلن رسميًا عن فرض رسوم جديدة كما هدد في وقت سابق خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، إلا أنه وجه تحذيرًا صارمًا لجارته الشمالية قائلاً:  “استمتعوا بذلك بينما تستطيعون!”

ترامب نشر عبر منصة "تروث سوشيال" منشورًا قال فيه "كندا تغش مزارعينا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA). في عام 2024، أبقت كندا على تعريفات جمركية مرتفعة على العديد من السلع الأمريكية، خصوصًا في القطاعات المحمية مثل الألبان التي تعمل بنظام إدارة الإمدادات."

ويُعرف نظام إدارة الإمدادات الكندي بأنه يفرض قيودًا على كمية الألبان والمنتجات الزراعية التي يمكن استيرادها، لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية.  

ترامب أشار بشكل مباشر إلى أن كندا تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 250% على صادرات منتجات الألبان الأمريكية مثل الحليب، الزبدة، والجبن، معتبرًا أن هذه الرسوم جزء من سياسة كندية طويلة الأمد تهدف إلى حماية المنتجين المحليين على حساب المنافسة الأجنبية.  

وأضاف ترامب في منشوره:  "هذه الرسوم المرتفعة بشكل خيالي هي جزء من سياسة غير عادلة تنتهجها كندا منذ سنوات لحماية منتجيها المحليين من المنافسة الأجنبية، خصوصًا في القطاع الزراعي. مزارعونا الأمريكيون العظماء يستحقون معاملة عادلة من كندا. استمتعوا بذلك بينما تستطيعون!"

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من تلميحه في المكتب البيضاوي إلى إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات الخشب والألبان الكندية، في إطار تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.  

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجديدة قد تدخل حيز التنفيذ “في أي لحظة”، مما يزيد المخاوف من اندلاع نزاع تجاري يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا.  

وتعود الخلافات التجارية بين البلدين إلى السنوات الأولى من رئاسة ترامب، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي أن كندا تستغل نظام إدارة الإمدادات لحماية مزارعيها المحليين على حساب المزارعين الأمريكيين. 

ورغم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة (USMCA) في 2020، استمرت الشكاوى الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية على منتجات الألبان.  

وتؤدي التهديدات الأمريكية إلى تصعيد جديد في العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أن كندا تعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية للسوق الأمريكية.  

ويرى مراقبون أن أي فرض لرسوم جمركية جديدة قد يعطل حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليار دولار سنويًا.  

في المقابل، أكدت الحكومة الكندية في أكثر من مناسبة أن نظام إدارة الإمدادات ضروري لحماية المزارعين الكنديين، وأنه جزء أساسي من سياساتها الاقتصادية.  

مع استمرار ترامب في تصعيد لهجته ضد كندا، تبدو العلاقات التجارية بين البلدين مقبلة على مرحلة جديدة من التوتر

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