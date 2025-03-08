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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنون

لورا إنغراهام وماريا بارتوبيرومو
لورا إنغراهام وماريا بارتوبيرومو
الخارجي

عين الرئيس الامريكي دونالد ترامب اثنين من الموالين لمركز كينيدي للفنون المسرحية - تستضيف فوكس نيوز لورا إنغراهام وماريا بارتوبيرومو - حيث يواصل الرئيس إعادة تشكيل المركز وبرمجته.

ونشر ترامب على حسابه على موقعه تروث "يسرني أن أعلن أن لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو ستنضم إلى مجلس إدارة مركز كينيدي - هذا يكمل اختيارنا. نتطلع إلى استعادة المركز إلى العظمة ، والاستخدام في العصر الذهبي لأمريكا. معًا ، سنجعل الفنون رائعة مرة أخرى! " 

انتخب مجلس الإدارة المكون حديثًا ترامب كرئيس الشهر الماضي بعد أن أعلن عن خطة لإعادة تشكيل المركز الثقافي في البلاد من خلال تطهير المجلس السابق وإطاحة رئيسها.

كما خطط ترامب تغييرات على برمجة المركز ، وأخبر الصحفيين الشهر الماضي أنه "سنكون متأكدين من أنها جيدة ولن تستيقظ. لم يعد هناك استيقظ في هذا البلد. "

دفعت الحركات جيفري بائع ، منتج الموسيقي الناجح "هاميلتون" ، لإلغاء العرض القادم للعرض في عام 2026 في المركز. كما استقال الفنانون بما في ذلك عيسى راي وشوندا رايمز وبن فورز من أدوارهم القيادية أو الأحداث التي تم إلغاؤها في الفضاء.

دونالد ترامب فوكس نيوز هاميلتون كينيدي للفنون المسرحية لورا إنغراهام ماريا بارتوبيرومو تروث العصر الذهبي لأمريكا

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