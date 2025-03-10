استعدوا للكحك والبسكوت .. إجازة عيد الفطر كام يوم ؟

يستعد المصريون من الآن لـ إجازة عيد الفطر 2025 ، مع اقتراب نهاية شهر رمضان ، حيث يتساءل الكثير عن موعد عيد الفطر ومدة الإجازة ومتى آخر يوم رمضان هذا الشهر، في انتظار عطلة كبيرة مع نهاية مارس وبداية أبريل .

تعتبر إجازة عيد الفطر المبارك 2025 أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين في مصر سواء للقطاع العام أو الخاص أو البنوك.

إجازة العيد كام يوم ؟

بحسب الأجندة الرسمية لعام 2025، تستمر إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص والبنوك والمدارس، وبإضافة الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية تصل عدد أيام الإجازة لـ5 أيام.

الأحد 30 مارس 2025: أول أيام عيد الفطر.

الإثنين 31 مارس 2025: ثاني أيام العيد.

الثلاثاء 1 أبريل 2025: ثالث أيام العيد.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وتبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل من العام نفسه، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإجازة من خلال مجلس الوزراء بعد تحديد موعده الرسمي.

موعد عيد الفطر فلكيا

وتشير الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2025، أن هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2025، يوم الأحد 30 مارس 2025 ، وهو بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر .

إجازات شهر أبريل 2025

الاثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

صلاة العيد 2025

تقام صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في المساجد والساحات الكبرى، ويختلف توقيت الصلاة بين المحافظات المصرية حسب موعد شروق الشمس، وفي القاهرة، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحا.