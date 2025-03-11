آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 11-3-2025 استقرارًا ملحوظًا، مع استمرار حركة السوق العالمي للذهب وتأثيرها على الأسعار المحلية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

بلغ سعر الذهب لعيار 24 348.75 ريال سعودي، وهو العيار الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سجل عيار 22 سعر 319.75 ريال سعودي، ويُعتبر خيارًا شائعًا للراغبين في شراء الذهب بجودة مرتفعة ولكن بسعر أقل من عيار 24.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وصل سعر عيار 21 إلى 305.25 ريال سعودي، وهو العيار الأكثر تداولًا بين المشترين في المملكة.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

بلغ سعر عيار 18 261.50 ريال سعودي، ويُستخدم غالبًا في صناعة الحُلي الاقتصادية.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سجل عيار 14 سعر 203.50 ريال سعودي، وهو خيار مناسب للميزانيات المتوسطة.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

بلغ سعر عيار 12 174.50 ريال سعودي، وهو الأقل تكلفة بين الأنواع المتداولة.

أسعار الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

الأوقية: وصلت إلى 10849.00 ريال سعودي.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 2441.50 ريال سعودي.

سعر الأوقية بالدولار في السعودية

على الصعيد العالمي، بلغ سعر الأوقية بالدولار 2897.18 دولار.