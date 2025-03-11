غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 ، غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 للمعلمين “المرحلة الاولى ” .

رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 هو ‏ https://ejsadm.moe.gov.eg

وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

وكشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 التي سيتم اتاحة التقديم لها من عصر اليوم مؤكدة انها تتمثل في: مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم رياض أطفال، ومعلم (Math) ابتدائي وإعدادي، ومعلم (Science) ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي، ومعلم لغة فرنسية إعدادي، ومعلم تربية رياضية، ومعلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي ، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة وأمين معمل، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT بالإضافة إلى دعم فني والإشراف الطلابي، علمًا بأنه سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين بدءًا من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. تحذير عاجل

من جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ناشدت خلاله الراغبين في التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، بضرورة قراءة شروط التقدم التي سيتم اعلانها عصر اليوم على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، محذرة من انه سيخالف هذه الشروط سيعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 ، ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، مشددة على ضرورة التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، حيث سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.