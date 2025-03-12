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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيتروين C3 اير كروس 2025 الجديدة

بي ام دبليو X6 موديل 2025
بي ام دبليو X6 موديل 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بي ام دبليو X6 موديل 2025

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو X6 موديل 2025، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- أبعاد بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

تأتى سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 بالسوق المصري بطول 4154 مم، وعرض 1756 مم ، وارتفاع 1597 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2604 مم .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

زودت سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وبها حساسات خلفيه، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية جانبية، وبها وسائد هوائية للركاب، و ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

- مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

تحتوي سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها زجاج فاميه، ونوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وفرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وتكييف، وإنذار ضد السرقة، وبها زر لـ 
تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزى للأبواب، وبها جنوط رياضية، ومصابيح ضباب، ومثبت سرعة .

- محرك بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 يصل إلي 45 لتر، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.6 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 183 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2025

بي ام دبليو X6 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

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