سوق المستعمل .. شيفروليه أوبترا بـ 550 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

شيفروليه أوبترا موديل 2013

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أوبترا موديل 2013، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2013 الخارجية

شيفروليه أوبترا موديل 2013

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 من الخارج تصميم أنيق وعصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، ومصابيح خلفية، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك شيفروليه أوبترا موديل 2013

شيفروليه أوبترا موديل 2013

تحصل سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 152 ألف/كم، وتباع السيارة باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة شيفروليه أوبترا موديل 2013 الداخلية

شيفروليه أوبترا موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وتمتلك اذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، واضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر شيفروليه أوبترا موديل 2013

شيفروليه أوبترا موديل 2013

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .