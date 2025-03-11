هوندا تكشف عن سيارتها الكهربائية S7 الجديدة.. بتكنولوجيا القيادة الذاتية

كشفت رائدة تصنيع السيارات اليابانية هوندا، عن أحدث إصداتها في هذا المجال، وهي السيارة الجديدة كليًا والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وجاءت هذه السيارة بلقب S7، والتي تعتمد على تقنية العمل بالتكنولوجيا الكهربائية.

القدرات الفنية للسيارة هوندا S7

زودت السيارة هوندا S7 بمحرك قوة 200 كيلووات، و420 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الخلفي، بالاضافة إلى محرك اخر بتقنية الدفع الرباعي، مدعوم بعدد 2 من المحركات، بقوة إجمالية قدرها 150 كيلووات، و350 نيوتن متر من عزم الدوران، وتعتمد هذه المحرك على نواقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هوندا S7

زودت السيارة هوندا S7 ببطارية سعة 90 كيلووات، وبهذه القدرات تستطيع السيارة أن تخوض مدى سير يتراوح بين 620 و650 كيلومتر، بالاضافة إلى تكنولوجيا متقدمة تعتمد على نظام القيادة الذاتية، إلى جانب نظام ركن السيارة عن بعد.

هوندا S7

تجهيزات وتصميم السيارة هوندا S7

تضم السيارة هوندا S7 نظام صوتي ترفيهي مميز من طراز BOSE، بالاضافة إلى مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، وبالطبع ستضم السيارة شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مستشعرات حركة، كامير للمتابعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زجاج كهربائية وتحكم بنفس التقنية للمرايات الجانبية.

هوندا S7

ترتكز السيارة هوندا S7 على جنوط رياضية، وبمقدمة تتسم بالشراسة مع مصابيح أمامية حادة الشكل، ومقابض مخفية للأبواب، هيكل مصنوع من الفولاذ بنسبة 25%، وصلابة التوائية تزيد عن 40000 نيوتن متر، بالاضافة إى إضاءة LED، وعدد من اللمسات الانسيابية والتي تعزز من تعامل السيارة مع الحركة الديناميكية للهواء.

سعر السيارة هوندا S7 الكهربائية الجديدة

كشفت هوندا أن أسعار السيارة S7 الكهربائية الجديدة سبتدأ في السوق العالمي من 35.840 دولار أمريكي.