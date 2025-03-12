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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر
رشا عوني

ينتظر المصريون موعد إجازة عيد الفطر 2025 خاصة بعد مرور 11 يوما من شهر رمضان، وفي انتظار إجازة العيد التي تعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الدولة لكل القطاعات.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان، يوم الأحد 30 مارس 2025؛ ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 31 مارس 2025.

 

إجازة عيد الفطر كم يوم؟


بحسب الأجندة الرسمية لعام 2025، تستمر إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص والبنوك والمدارس، وبإضافة الجمعة والسبت (العطلة الأسبوعية) تصل عدد أيام الإجازة 5 أيام.

  • الإثنين 31 مارس 2025: أول أيام عيد الفطر.
  • الثلاثاء 1 أبريل 2025: ثاني أيام عيد الفطر.
  • الأربعاء 2 أبريل 2025: ثالث أيام عيد الفطر.

 


صلاة العيد 2025

تقام صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في المساجد والساحات الكبرى، ويختلف توقيت الصلاة بين المحافظات المصرية حسب موعد شروق الشمس، وفي القاهرة، يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحا.
 

عدد أيام إجازة عيد الفطر
 

تستمر الإجازة الرسمية لمدة 3 أيام متتالية، من الإثنين 31 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، وذلك للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمدارس.

موعد عيد الفطر فلكيا

وتشير الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2025، إلى أن هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2025، يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

استطلاع هلال شوال 2025

سيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات مصر بين 9 إلى 12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فسيظل الهلال مرئيًا بعد الغروب لمدة تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، باستثناء مدن مثل كوالالمبور وجاكرتا، حيث يغرب الهلال قبل الشمس بـ 5 إلى 7 دقائق، مما يؤكد أن غرة شهر شوال فلكيًا ستكون يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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