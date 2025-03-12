مسلسل «كامل العدد» يواصل نجاحه.. والجمهور يترقب الحلقة 13 | اعرف موعدها

يواصل مسلسل "كامل العدد " تحقيق نجاح جماهيري للعام الثالث على التوالي، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته بين الأعمال الدرامية الأكثر متابعة. ومع انطلاق الموسم الرمضاني الحالي، جذب الجزء الثالث من المسلسل أنظار المشاهدين منذ حلقاته الأولى، لما يقدمه من مزيج ممتع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية المبهجة.

ومع تصاعد الأحداث، يترقب الجمهور بشغف عرض الحلقة الثالثة عشرة، التي باتت محط اهتمام واسع بسبب تطوراتها المشوقة.

مواعيد عرض مسلسل "كامل العدد"

يُعرض مسلسل "كامل العدد" عبر شاشة قناة ON في المواعيد التالية: 6:00 مساءً (العرض الأول) 1:30 ظهرًا (إعادة) كما يُذاع عبر قناة ON Drama في: 7:30 مساءً (العرض الأول) 3:00 صباحًا (إعادة)

ويستمر المسلسل في تقديم جرعة من المتعة والترفيه لجمهوره، الذي يترقب كل حلقة بشغف لمعرفة المزيد من تفاصيل الأحداث الشيقة.رض أيضًا الساعة 7 ونصف مساءً على on drama وتعاد الساعة 3 صباحًا.

تفاصيل الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “كامل العدد++ ”

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “كامل العدد3” العديد من الأحداث وأبرزها وقوع نزاع بين أحمد (شريف سلامة) وابنته فريدة (لينا صوفيا) بسبب علاقتها بزميلها علي (يوسف عمر) وفوجيء بوجود حبوب مخدرة بحقيبتها لتخبره بأنها خاصة بزميلها علي ويجبرها على الخضوع وإجراء تحاليل طبية وبالفعل يتأكد أنها لم تتعاطي مخدرات

فهمي (أحمد بهاء) يذهب لمقابلة فوزية (ميمي جمال) ليطلب منها الزواج من بدرة وبالفعل توافق.

وفى مشهد أخر ، تيمور (أحمد كمال) وفاتن (ألفت إمام) يستلموا إنذار جديد للحجز على المزرعة وأنها مهددة بالغلق.

أبطال مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي