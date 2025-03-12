قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو ريدة في جمعية (كاف) يطالب باستضافة إحدى مجموعات مونديال 2034
ترامب والناتو .. مستقبل غامض ينتظر الحلف الأطلسي
آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم
حقيقة منع دخول الكويتيين إلى طهران.. بيان مهم من سفارة إيران
ارتفاع درجة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 مارس
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025
بدء استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025 .. إجراء عاجل اليوم
الناطق باسم حماس: إسرائيل تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار
هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟.. الإفتاء تجيب
إصابة فلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال شمال الخليل بالضفة الغربية
بعد واقعة أمس.. تاريخ انسحابات النادي الأهلي من مباريات القمة
بشأن غزة.. تواصل مراوغات نتنياهو في تقويض جهود الوسطاء ومساعي إرساء السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المسيرات القاتلة في أفريقيا.. سلاح منفلت يحصد أرواح المدنيين بلا محاسبة

المسيرات
المسيرات
إسراء عبدالمطلب

باتت الطائرات بدون طيار، المستوردة من دول متعددة، إحدى أكثر أدوات الحرب إشكالية في القارة الأفريقية، حيث لم تعد مقتصرة على استهداف الجماعات المسلحة، بل تحولت إلى سلاح منفلت يفرض معادلة الموت العشوائي في صراعات تفتقر إلى أدنى مستويات المحاسبة.

وعلى الرغم من ادعاءات الدقة في الاستهداف، إلا أن هذه الطائرات أسهمت في تعميق معاناة المدنيين في أفريقيا، الذين ما زالوا يعانون من تبعات الحروب التقليدية.

قتلى بالمئات

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هجمات الطائرات بدون طيار أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في مختلف أنحاء القارة، وسط تصاعد المطالبات بضرورة فرض رقابة على استخدامها العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقارب 1000 مدني قُتلوا، بينما أُصيب مئات آخرون، في ضربات نفذتها طائرات عسكرية بدون طيار خلال الأعوام الثلاثة حتى نوفمبر 2024.

ووثّقت الصحيفة وقوع ما لا يقل عن 50 غارة قاتلة نفذتها جيوش أفريقية، حيث وصف المحللون هذا النمط بـ"المروع" نظرًا لغياب المساءلة عن هذه العمليات.

وفي حين أن الاستخدام المكثف للطائرات المسلحة بدون طيار من قبل أوكرانيا وروسيا يخضع لمتابعة دقيقة، فإن القليل من الاهتمام يُمنح لانتشار هذه التقنية في أفريقيا، حيث يتم استيراد أنواع أرخص سعرًا من عدة دول، وفقًا لكورا موريس من حملة Drone Wars UK، التي نشرت تقريرًا حول تزايد استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار في القارة.

وأكدت موريس أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا، مشددةً على أنه "ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة نحو تطوير وتنفيذ نظام جديد للسيطرة، فمن المرجح أن نرى المزيد من الأمثلة على قتل المدنيين نتيجة لاستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة".

انتشار الطائرات في ستة صراعات أفريقية

رصد التقرير استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار في ستة صراعات رئيسية بالقارة، وهي السودان، والصومال، ونيجيريا، ومالي، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، حيث تسببت هذه الأسلحة في وقوع عدد كبير من الضحايا.

في مالي، أسفرت تسع ضربات نفذها الجيش المالي باستخدام الطائرات بدون طيار عن مقتل 64 مدنيًا خلال معاركه مع الجماعات الانفصالية في الشمال، أما في بوركينا فاسو المجاورة، فقد خلُصت الأبحاث إلى أن أكثر من 100 مدني لقوا مصرعهم في هجمات مماثلة.

ووفقًا لتقرير منظمة Drone Wars UK، فإن غياب الرقابة على انتشار هذه الطائرات أسفر عن مقتل أكثر من 940 مدنيًا منذ نوفمبر 2021.

الدول المصدّرة للطائرات بدون طيار

تشير البيانات إلى أن معظم الطائرات المسلحة بدون طيار التي يتم استخدامها في أفريقيا مستوردة من تركيا، إلى جانب الصين وإيران، حيث يتم التركيز على الطائرات متوسطة الارتفاع وطويلة الأمد (MALE)، والتي تتميز بقدرتها على التحليق لساعات طويلة لمسافات بعيدة، وتستخدم في عمليات المراقبة والهجمات الجوية.

وفي السودان، أدى استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية والصينية والتركية في مناطق سكنية ذات كثافة عالية، مثل الأسواق في الخرطوم، إلى خسائر "فادحة" في صفوف المدنيين.

بوركينا فاسو.. نموذج لاستخدام الطائرات بدون طيار

في بوركينا فاسو، كثفت القوات المسلحة المحلية استخدام طائرات بيرقدار تي بي 2 لمكافحة الجماعات الإرهابية، حيث تحتفي وسائل الإعلام الرسمية بعمليات "تحييد الإرهابيين" من خلال هذه التكنولوجيا المتطورة.

لكنّ تقارير من مصادر ميدانية تشير إلى أن الروايات الرسمية لا تعكس الواقع بالكامل، إذ تتزايد أعداد الضحايا المدنيين نتيجة هذه الهجمات، ففي أغسطس 2023، استهدفت طائرات بدون طيار سوقًا في قرية بورو، مما أسفر عن مقتل 28 مدنيًا على الأقل، ما أثار موجة من الغضب الشعبي حول الاستخدام غير المنضبط لهذا السلاح.

ويؤكد تزايد استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار في أفريقيا الحاجة إلى تنظيم دولي أكثر صرامة، لمنع تحولها إلى أداة للموت العشوائي.

ومع استمرار تدفق هذه التقنية إلى ساحات القتال الأفريقية دون ضوابط كافية، تتفاقم المخاوف من أن يصبح المدنيون ضحايا رئيسيين لهذا السلاح الفتاك، وسط غياب واضح للمساءلة والمحاسبة الدولية.

إفريقيا الطائرات المسيرة الطائرات بدون طيار المسيرات الطائرات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحكيم السعودي

بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

الاهلي

يخص الجماهير| قرار عاجل من الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

الحكم السعودي

وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف

الخطيب

حط صورة الخطيب مكانه.. مصطفى شعبان يعلق على قرار انسحاب الأهلي من مباراة القمة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

موعد اجازة عيد الفطر

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك

دعاء ليلة 12 رمضان

دعاء الليلة 12 من رمضان.. 13 كلمة تغفر لك ما مضى وتحقق أمنياتك

الشيخ محمد أحمد حسن

عباس شومان عن إمامة الطالب محمد أحمد للمُصلين: «اعلم أنك في الأزهر الشريف»

بالصور

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

احرص على تناول هذا النوع من الخضراوات على السحور.. يقلل الشعور بالعطش

فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور

احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

فيديو

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد